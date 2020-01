Rugby

Rugby - Top 14 : La nouvelle annonce de Boudjellal sur son grand projet !

Publié le 16 janvier 2020 à 19h35 par J.-G.D.

À nouveau interrogé sur sa volonté de redorer le blason du Sporting Club de Toulon, Mourad Boudjellal, président du RCT, compte emmener le club en Ligue 1.

À quelques mois de la fin de sa présidence au RCT, Mourad Boudjellal pense déjà à son avenir. L’homme d’affaires varois souhaite désormais investir dans le football, et plus précisément au Sporting Club de Toulon. Un désir de retrouver les sommets avec le pensionnaire de National 1 : « Reprendre le Sporting, oui. J’ai donc réfléchi, discuté avec pas mal de monde, dont le maire de Toulon Hubert Falco. J’agis avec son aval. Je lui ai dit qu’avant la fin de son prochain mandat, il assistera à un match de Ligue 1 à Toulon ! ». Et Boudjellal en remet une couche sur les antennes de RMC Sport .

« On va essayer de monter en Ligue 1 »