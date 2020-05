Rugby

Rugby - Top 14 : Kaino s’enflamme pour Dupont !

Publié le 14 mai 2020 à 18h35 par A.C.

Jerome Kaino n’a pas tari d’éloges pour Antoine Dupont, son coéquipier au Stade Toulousain.

Cela fait des nombreuses années déjà qu’Antoine Dupont arpente les terrains de Top 14. Pourtant, le demi-de-mêlée a connu la consécration il n’y a pas très longtemps. Cela a commencé par un Bouclier de Brennus avec le Stade Toulousains, puis par sa confirmation au sein du XV de France. Déjà bien installé auparavant, Dupont est en effet devenu un point fixe du projet de Fabien Galthié, pour affronter la Coupe du monde 2023 en France.

« Dupont est déjà un des meilleurs joueurs du monde »