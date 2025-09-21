«Qu’ils aillent se faire voir» : Scène de chaos en Top 14, c’est surréaliste !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi soir, le Racing 92 s’est imposé sur la pelouse de Perpignan (28-15), mais la rencontre a dégénéré dans les dernières minutes avec une bagarre générale entre joueurs. En tribune, des supporters agités ont jeté des gobelets et un individu a même envahi la pelouse, provoquant des réactions indignées.

La fin de soirée fut mouvementée du côté de Perpignan ce samedi en Top 14. Alors que le Racing 92, victorieux 28 à 15, menait déjà largement au score à cinq minutes de la fin, des tensions ont éclaté entre les joueurs des deux équipes, avec une bagarre générale. Un incident qui s’est prolongé en tribune puisque plusieurs supporters en ont profité pour jeter des gobelets, tandis qu’un autre a même fait irruption sur la pelouse.

« Intolérable, insupportable, injustifiable, inexplicable » Une séquence malheureuse qui a fait dégoupiller le commentateur de la rencontre sur Canal+. « C’est strictement intolérable, insupportable, injustifiable, inexplicable, et certainement pas dans ce que l’on doit voir et faire. Et pour les rageux ou rageuses qui diraient qu’ils trouvent ça un peu démago, qu’ils aillent se faire voir », a-t-il lancé, rapporté par La Dépêche du Midi.