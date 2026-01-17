Antoine Dupont «en larmes», la rupture douloureuse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont savait à quoi s’en tenir, ayant souffert de la même blessure en 2018. À l’époque, la star des Bleus avait rapidement relevé la tête, faisant preuve d’abnégation pour surmonter cette épreuve.

Antoine Dupont n’a pas connu une année 2025 facile, victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit en mars dernier lors d’un match du XV de France au Tournoi des Six Nations. La même blessure qui l’avait obligé à s’éloigner des terrains durant plusieurs mois en 2018. À cette époque, la star toulousaine avait rapidement digéré la nouvelle en se focalisant sur son retour, comme il l’avait expliqué il y a quelques années sur le plateau de Clique.

« Ça m'a fait grandir » « C’était ma 7e sélection il me semble, c’était le début, je commençais à monter et ça te met un coup d’arrêt. Je me suis dit que j’en avais pour sept ou huit mois et que ça allait revenir comme avant mais finalement, quand tu vois au bout d’un mois que ta jambe ne ressemble plus à rien et qu'au bout de trois mois, tu ressayes de courir mais tu as des douleurs… Psychologiquement ce n’est pas toujours des moments simples à vivre, d’être tous les week-ends devant la télé avec ton attelle, voir les copains qui jouent, mais je pense que ça m'a fait grandir aussi notamment dans mon approche de l’entraînement. Avant, j’étais un jeune inconscient, je venais, je m'entraînais et je repartais. Je ne faisais pas forcément d’échauffement, de récupération, de renforcement… Toute la partie autour qu'on ne voit pas et qui te permet de performer, j’ai pu ressortir de ça et je pense que mentalement c'est une épreuve où tu en sors grandi aussi », confiait Antoine Dupont en 2022.