Top 14 : Viré par l’UBB, Christophe Urios fait une annonce tonitruante

Limogé de son poste de manager de l'Union Bordeaux-Bègles en novembre dernier, Christophe Urios était resté discret jusqu’à maintenant. Dans un message publié ce mercredi sur Twitter, le principal intéressé a tenu à remercier ses soutiens tout en annonçant son retour prochain dans le rugby.

À cause d’un début de saison poussif, et de ses relations compliquées avec certains membres du club en interne, Christophe Urios a été licencié par l’UBB en novembre dernier malgré son engagement jusqu’en 2025. Un coup dur pour le technicien. « Le rugby, c'est fini pour le moment mais c'est uniquement une pause , confiait-il dans la foulée dans un entretien accordé à La Montagne. J'ai besoin de me poser, de faire le point et de savoir ce que j'ai vraiment envie de faire. Où, comment et avec qui. Moi, je bouge au coup de cœur. » Ce mercredi, Christophe Urios a pris la parole pour remercier ses soutiens et en dire davantage sur son avenir.

« Merci pour votre soutien dans cette période mouvementée »

« Tout d'abord, merci pour votre soutien dans cette période mouvementée. J’ai attendu quelques semaines avant de m'exprimer car rien ne sert de communiquer à chaud. J’ai apprécié vos nombreux et touchants messages… J'ai été touché par la puissance des mots ! J'aurais aimé répondre à chacun et chacune d'entre vous mais vous étiez vraiment vraiment très nombreux », écrit l’ancien manager de l'Union Bordeaux-Bègles, prêt à reprendre du service.

Je vous partage un message personnel depuis mon départ de l'UBB pic.twitter.com/zgBN49RTTZ — Christophe Urios (@ChristopheUrios) December 21, 2022

« Je repartirai bientôt au combat »