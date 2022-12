Rugby : Star du XV de France, Dupont capitule face à Mbappé

Axel Cornic

Lors d’un entretien accordé tout récemment au Midi Olympique, Antoine Dupont a notamment parlé de Kylian Mbappé, l’autre grande star du sport collectif français. Le capitaine du XV de France a notamment évoqué les qualités de sprinteur du joueur du PSG, contre qui il assure ne pas faire le poids.

Décidément, le sport français est vraiment à son top à seulement quelques années des Jeux Olympiques de Paris. C’est le cas notamment dans les sports collectifs, où l’on peut notamment retrouver deux des meilleurs joueurs de leur propre discipline avec Kylian Mbappé ainsi qu’Antoine Dupont, capitaine du XV de France.

Révolution dans le rugby, ça ne passe pas https://t.co/toTe6xG91q pic.twitter.com/ayk0GyC0G8 — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Mbappé et Dupont, les deux stars du sport collectif français

Si le Ballon d’Or n’est pas encore sur la cheminée de Mbappé, l’équivalent a déjà été raflé par Dupont, qui a été élu meilleur joueur du monde Wolrd Rugby en 2022. Depuis, il ne cesse de surprendre, un peu à l’image de son homologue du football, dépassant sans cesse les limites, toujours en portant haut les couleurs de la France. Mbappé l’a fait au Qatar jusqu’en finale et Dupont est appelé à le faire en 2023, lors de la Coupe du monde en France.

« Je pense que je ne suis pas invité face à lui ! »