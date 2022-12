Rugby : La ministre des Sports dézingue Bernard Laporte

Arnaud De Kanel

Condamné à deux ans de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer toute fonction, même bénévole, en lien avec le rugby, pour corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, recel d'abus de biens sociaux et abus de biens sociaux, Bernard Laporte s'est défendu dans les colonnes du JDD ce dimanche matin en mettant en cause Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports. Elle a immédiatement rétorqué en taclant la défense du président de la FFR.

La guerre est déclarée entre Bernard Laporte et Amélie Oudéa-Castéra. Suite à la condamnation du patron du rugby français pour les faits énoncés, la ministre des Sports a réclamé son départ. Bernard Laporte et ses avocats ont fait appel de la décision du tribunal, ce qui suspend les peines qu'il encourt. Il a répondu à la ministre ce matin dans un entretien accordé au JDD en maintenant sa volonté de ne pas démissionner.

«Je ne vois pas pourquoi je devrais m'en aller»

Bernard Laporte ne souhaite pas démissionner et il l'a fait comprendre dans un entretien accordé au JDD . « Je suis légaliste: je ne vois pas pourquoi je devrais m'en aller. Cela voudrait dire que je reconnais les faits que l'on me reproche. Impossible. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, moi je suis certain d'être innocent. En outre, il y a des statuts, donc on les respecte. Si 30% des clubs et des voix demandent une assemblée générale extraordinaire, et que deux tiers des inscrits votent pour la démission du comité directeur, alors il peut y avoir de nouvelles élections » a-t-il confié. La ministre des Sports lui a répondu.

«Cette ligne de défense n'est pas digne»