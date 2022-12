Rugby : Une énorme décision va tomber après l'affaire Laporte

La rédaction

L’étau se resserre autour de Bernard Laporte suite à sa condamnation par le Tribunal Correctionnel. Déjà démissionnaire de son poste à World Rugby, le Président de la Fédération Française de Rugby est pressé par la Ministre des Sports de quitter également son mandat à la tête du rugby français. Et désormais la LNR se positionne aussi pour éteindre l’incendie.

Depuis mardi, Bernard Laporte connaît sa sentence. Et même s’il fait appel de la décision, le verdict est lourd. Le tribunal correctionnel de Paris a considéré que Bernard Laporte avait été acheté par Mohed Altrad et les a condamnés respectivement à deux ans et dix-huit mois de prison avec sursis, pour des délits de corruption, trafic d'influence et prise illégale d'intérêts. De quoi interroger à 10 mois de la Coupe du monde de rugby en France. Laporte peut-il réellement garder ses fonctions au sommet du rugby français ? L’opinion ne comprendrait pas. C’est ce qu’a déjà signifié la Ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera dans la foulée du verdict.

La LNR sort de son silence...

Silencieux depuis mercredi, la LNR est enfin sorti de son silence ce matin. Les présidents des clubs de Top14 et ProD2, souvent partagés entre les pro-Laporte et les anti-Laporte, ont convenu d’une décision commune. Voici leur communiqué : « Le Bureau de la LNR a pris acte de la décision prononcée mardi par le Tribunal correctionnel de Paris et de la position de la Ministre des Sports, exprime la Ligue dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion du bureau de la LNR ce jeudi matin. Face à cette situation inédite qui fragilise l'institution, et après consultation des présidents de Top 14 et de Pro D2, le Bureau de la LNR considère qu'il convient de ramener l'apaisement au sein du rugby français à travers l'organisation de nouvelles élections par la FFR , ainsi que le demande la Ministre des Sports . »

... et se projette vers la Coupe du monde