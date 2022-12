Rugby : Attaqué de toutes parts, Laporte a un plan de sortie

Axel Cornic

C’est une situation extrêmement délicate que traverse actuellement Bernard Laporte. Condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le président de la Fédération française de rugby a été sommé de quitter son poste et s’il a annoncé vouloir rester, les choses pourraient bouger autour de lui dans les prochains jours.

C’est un tremblement de terre qui a secoué tout le rugby français et qui pourrait en changer le visage. Coupable selon le tribunal de Paris de prise illégale d'intérêts, délit de trafic d'influence, corruption passive et recel d'abus de biens sociaux, Bernard Laporte a écopé de deux ans de prison avec sursis, deux ans d’interdiction d’exercer une fonction en lien avec le rugby ainsi qu’une amende de 75.000€.

« Je suis légaliste : je ne vois pas pourquoi je devrais m'en aller »

Dès l’annonce du verdict, nombreux sont ceux à avoir réclamé le départ pur et simple du président de la FFR, à un an d’une Coupe du monde sur le sol français. Hors de question, pour le principal intéressé, qui a fait appel et a donc suspendu sa condamnation. « Je suis légaliste : je ne vois pas pourquoi je devrais m'en aller » a expliqué Laporte, dans le JDD . « Cela voudrait dire que je reconnais les faits que l'on me reproche. Impossible. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, moi je suis certain d'être innocent ».

Laporte planifie une sortie de scène