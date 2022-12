Rugby : Le verdict est tombé pour Laporte et Altrad

La rédaction

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, a été condamné ce mardi à une peine de prison de deux ans avec sursis à cause d’une affaire de corruption le liant notamment à Mohed Altrad. Ce dernier n’est autre que le propriétaire de Montpellier, mais également le principal sponsor du XV de France.

Décidément, il ne fait pas bon d’être président de Fédération sportive en France. Alors que la FFF enchaine les polémiques, la FFR ne va pas mieux, puisque son président a été accusé de corruption ainsi que de conflit d’intérêts. Une affaire qui remonte en partie à 2017 et qui concerne également Mohed Altrad, sponsor principal du XV de France et propriétaire de Montpellier.

Laporte, deux ans de prison avec sursis et 75.000€

Ce mardi, le tribunal correctionnel de Paris a livré son verdict et a décidé de condamner Bernard Laporte pour quatre des six accusations dont il faisait l’objet. Le président de la FFR a ainsi été déclaré coupable de prise illégale d'intérêts, délit de trafic d'influence, corruption passive et recel d'abus de biens sociaux et a donc écopé de deux ans de prison avec sursis et d’une amende de 75.000€.

Altrad, 18 mois avec sursis et 55.000€ d’amende

« Chacune de ses interventions est guidée par un parti pris envers Mohed Altrad » a expliqué le tribunal de Paris, dans des propos rapportés par RMC Sport . Le patron de Montpellier écope lui de 18 mois de prison avec sursis et d’une amende de 55.000€, étant accusé de corruption active, trafic d'influence et abus de biens sociaux. A noter que Serge Simon, vice-président de la FFR, a été relaxé par le tribunal de Paris, alors qu’il était accusé de prise illégale d'intérêts.

