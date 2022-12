Révolution dans le rugby, ça ne passe pas

Arnaud De Kanel

Cette saison, la Coupe des Champions a connu un gros changement puisque les équipes sud-africaines peuvent désormais participer au tournoi. Le capitaine du XV de France Antoine Dupont a donné son avis sur ce nouveau format et il ne comprend pas cette révolution. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a été très clair sur la question.

La première journée de Champions Cup a livré son verdict. Le Stade Toulousain d'Antoine Dupont n'a pas manqué son entrée en disposant du Munster (13-18). A l'inverse, les franchises sud-africaines ont connu un bilan très mitigé pour leur première. En effet, cette année a été marquée par l'intégration de ces équipes dans la compétition. C'est un tournant historique pour ce tournoi qui ne comptait que des équipes européennes pour la simple raison que c'était la Coupe d'Europe. Le format est très discuté par les personnalités du rugby qui cherchent à comprendre cette idée. Antoine Dupont a un avis bien tranché sur la question.

«On a un peu de mal à comprendre»

Le capitaine du XV de France avait été interrogé sur la question en conférence de presse d'avant-match contre le Munster. Voici sa réponse : « Pour les puristes, c'est un peu difficile à appréhender. Toute notre génération a connu la mythique Coupe d'Europe. C'est une nouvelle compétition maintenant. Ce n'est plus la Coupe d'Europe. Il faut l'aborder comme ça et essayer de voir le positif en se disant qu'on jouera de nouvelles équipes. Mais on a un peu de mal à comprendre . »

«Ça devient une autre compétition»