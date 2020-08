Rugby

Rugby - XV de France : L’énorme coup de gueule de Jefferson Poirot !

Publié le 21 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Jefferson Poirot, qui a pris sa retraite internationale en juin dernier, n’a pas hésité à critiquer certains de ses anciens coéquipiers qui seraient en équipe de France seulement « pour la lumière ».

En juin dernier, Jefferson Poirot prenait tout le monde par surprise en annonçant sa retraite internationale, à seulement 27 ans. « C'est l’heure pour moi de vous faire part de la décision difficile, que j’ai prise il y a quelques mois. Celle de prendre du recul vis à vis de ce graal qu’est l’Équipe de France, cette équipe merveilleuse qui fait tant rêver, qui est si dure à atteindre mais qui est, aussi, parfois éprouvante. Comme pour beaucoup de joueurs ayant eu la chance de la côtoyer, elle m’a constamment remplie de joie. Après 5 saisons à m’y investir, à participer à cette course contre la montre, j’ai décidé de prendre du recul, pour me consacrer pleinement à d’autres objectifs personnels. Cette décision me permettra de ne plus avoir la sensation d’être, à 50%, sur tous les fronts, et de me recentrer sur un objectif à 100% » avait-il indiqué. Ancien capitaine du XV de France, Jefferson Poirot a donc préféré tourné la page, ne se sentant plus complètement investi.

« Je ne comprenais pas pourquoi ils venaient »