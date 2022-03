Rugby

Rugby - XV de France : L’énorme sortie de ce joueur de Galthié sur la victoire en Écosse !

Publié le 1 mars 2022 à 14h35 par B.C.

Après la belle victoire du XV de France en Écosse le week-end dernier, Peato Mauvaka estime avoir disputé le match le plus dur de sa vie.

Samedi, les hommes de Fabien Galthié ont réalisé une prestation de très haute volée face à l’Écosse (36-17). Un troisième succès en autant de rencontres dans ce Tournoi des Six Nations qui permet au XV de France de rêver d’un Grand Chelem. Aux yeux de certains observateurs et joueurs tricolores, cette victoire est encore plus belle que celle obtenue contre la Nouvelle-Zélande (40-25) en novembre dernier, c’est également l’avis de Peato Mauvaka.

« Le match le plus dur que j'ai joué de toute ma vie »