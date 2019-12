Rugby

Rugby - XV de France : Camille Chat affiche son souhait de s'installer durablement !

Publié le 17 décembre 2019 à 20h35 par La rédaction

Désormais débarrassé de la concurrence de Guilhem Guirado, Camille Chat a déclaré vouloir s'installer durablement au sein du XV de France.

C'est la saison de Camille Chat. Le talonneur a vu en six mois ses deux concurrents au Racing et avec le XV de France prendre leur retraite. Dimitri Szarzewski lui a laissé le champ libre du Racing en se retirant en fin de saison dernière. Concernant Guilhem Guirado, ce dernier a joué son dernier match avec les Bleus lors de la Coupe du Monde. Par conséquent, Camille Chat semble défait de toute concurrence et devrait maintenant confirmer les espoirs aperçus lors de la Coupe du Monde. Le talonneur du Racing est revenu lors d'une interview sur ses ambitions avec le XV de France.

« Gagner ma place de titulaire, je ferai tout pour y arriver »