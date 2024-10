Rugby : Un retour à la FFR, la réponse cash de Laporte 

Axel Cornic

Président de décembre 2016 à janvier 2023, Bernard Laporte a été poussé à la démission après avoir été notamment accusé de fraude fiscale aggravée. Désormais directeur du rugby à Montpellier, il est souvent questionné sur un possible retour à la Fédération française de rugby, mais cela ne semble plus vraiment entrer dans ses objectifs.

Figure très importante du rugby tricolore depuis plus d’une vingtaine d’années, Bernard Laporte a traversé une période très délicate juste avant la Coupe du monde 2023, qui s’est tenue en France. Accusé notamment de fraude fiscale aggravé et de favoritisme envers Mohed Altrad et son entreprise, l’ancien président du FFR a été poussé à la démission et son image publique a été clairement écornée.

« Je n'y suis plus, je n'ai pas envie d'y revenir et c'est comme ça »

Mais il a relancé sa carrière en Top 14, puisqu’il est devenu le directeur du rugby du MHR. Mais avec les élections qui approchent à grands pas (19 octobre), certains se demandent s’il a envie de revenir à la présidence, surtout après les problèmes rencontrés par la FFR ces dernières mois. « Je suis loin de tout ça parce ça ne me regarde plus et ça ne m'intéresse plus. Je n'y suis plus, je n'ai pas envie d'y revenir et c'est comme ça. Mais je trouve ces querelles permanentes désagréables pour notre sport » a assuré Bernard Laporte, au micro de RMC Sport.

« Je pense que Codorniou amènerait effectivement un nouveau souffle »

« J’ai vu que Didier Codorniou était mon candidat, que je m’occupais de… Je ne connais pas celui qui a écrit ça mais il ne connaît pas bien ma vie » a poursuivi l’ancien homme fort de la FFR concernant Didier Codorniou, le principal rival à l’actuel président Florian Grill. « Bon, moi j’aime beaucoup Didier .Parce que tout d’abord je le connais pour avoir joué contre lui. C’est quelqu’un que je connais depuis longtemps, que j’apprécie énormément (…) Chacun le vit comme il le veut et les élections seront ce qu'elles seront, parce qu'encore une fois je suis loin de tout ça, mais je pense que Didier Codorniou amènerait effectivement un nouveau souffle ».