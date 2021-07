Rugby

Rugby - XV de France : Galthié annonce la couleur avant le dernier test-match contre l'Australie !

Publié le 15 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Après la victoire historique du XV de France contre l'Australie mardi dernier, les Bleus s'apprêtent à disputer le dernier test-match de la tournée de l'été.

C'est l'heure de la belle pour le XV de France. Après la victoire de l'Australie lors du premier test-match de la tournée estivale (23-21), les Bleus ont inversé la tendance lors de la deuxième rencontre (28-26). Cela faisait 31 ans que l'équipe de France ne s'était pas imposée sur les terres des Wallabies . Alors que le prochain match aura lieu samedi, Fabien Galthié a procédé à des choix forts, en titularisant notamment six joueurs identiques pour la troisième fois d'affilée. Malgré l'absence de nombreux cadres, le sélectionneur français compte bien aller chercher de nouveau la victoire en Australie.

« Les matchs se jouent souvent sur les trois dernières actions »