Rugby

Rugby - XV de France : Galthié fait le point avant le deuxième match contre l'Australie !

Publié le 12 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Malgré la défaite dans les des derniers instants du match contre l'Australie la semaine dernière, Fabien Galthié reste satisfait de son groupe avant d'aborder le deuxième test mardi.

Fabien Galthié relativise. La tournée australienne du XV de France a débuté par une défaite contre les Wallabies mercredi dernier (23-21). La France était proche d'une première victoire en Australie depuis 31 ans. Pour le prochain match qui aura lieu à Melbourne, le sélectionneur des Bleus a fait le choix de la stabilité dans sa composition de départ. Seulement cinq changements seront effectués devant. L'occasion pour Wilfrid Hounkpatin (Castres), Pierre-Henri Azagoh (Stade français) et Ibrahim Diallo (Racing) de connaître leur première sélection sous le maillot du XV de France.

« Si je ne devais garder qu'un mot, ce serait la satisfaction »