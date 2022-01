Rugby

Rugby : Mourad Boudjellal prend la défense de Bernard Laporte !

Publié le 18 janvier 2022 à 22h35 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT désormais au Hyères Football Club, a commenté la nouvelle affaire touchant Bernard Laporte et Mohed Altrad.

C’est la nouvelle affaire qui secoue le rugby français, ou plus précisément la Fédération française de rugby. Son président Bernard Laporte et Mohed Altrad, le président de Montpellier, seront jugés en septembre prochain pour « trafic d’influence » et « prise illégale d’intérêts », comme l’a révélé Midi Olympique . Une information confirmée ce mardi à RMC Sport par l’avocat de Laporte, qui avait déjà été placé en garde à vue avec Altrad en septembre 2020 pour une affaire qui concerne des contrats remontant à 2017.

« On va chercher des affaires, parce qu’on estime que certains trucs ne vont pas bien alors que le travail qui a été fait est juste énorme »