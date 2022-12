Rugby : Laporte a enfin rencontré la ministre des Sports

Axel Cornic

En pleine tourmente, Bernard Laporte a été reçu ce jeudi par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, pour un rendez-vous qui s’annonçait assez tendu. Le président de la FFR est en effet accusé de prise illégale d'intérêts, délit de trafic d'influence, corruption passive et recel d'abus de biens sociaux et a récemment décidé de se mettre en retrait de ses fonctions... alors que la ministre réclamait purement et simplement son départ.

Le feuilleton Laporte bat son plein ! Condamné par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans de prison de sursis, deux ans d’interdiction de toute fonction en lien avec le rugby et avoir écopé d’une amende de 75.000€, Bernard Laporte a décidé de faire appel en gardant donc son poste de président de la FFR. Une décision qui n’était pas du tout passée du côté du ministère des Sports.

Un rendez-vous très attendu

Plusieurs firent ces derniers jours, Amélie Oudéa-Castéra a réclamé le départ de Laporte et sa récente mise en retrait ne semble pas du tout l’avoir convaincue. « La mise en retrait il faut qu’on comprenne exactement ce que ça veut dire, ce n’est pas une notion qui est prévue par les textes et par les statuts, donc il faut qu’on comprenne de quelles garanties elles s’accompagnent » a-t-elle déclaré récemment, sur France Télévision . « J’aurais l’occasion de m’entretenir de tout cela avec le président du comité d'éthique, je verrai Bernard Laporte jeudi ».

« Très constructif »