Rugby : Laporte condamné, la FFR fait une annonce fracassante

Axel Cornic

Le Bureau Fédéral de la Fédération française de rugby a publié un communiqué ce mercredi, réagissant à la récente condamnation du président Bernard Laporte par le tribunal correctionnel de Paris. S’il devrait garder son poste, le conseil lui est donné de se mettre en retrait le temps de régler les affaires judiciaires qui l’inquiètent, à moins d’un an de la Coupe du monde en France.

Tout allait si bien. Après une renaissance guidée par Fabien Galthié et le XV de France, le rugby français trônait sur le toit du monde à seulement quelques mois d’un Mondial sur ses terres et pour lequel il est annoncé favori. Mais un tremblement de terre a secoué la planète ovale, avec Bernard Laporte qui a écopé de deux ans de prison de sursis, mais surtout deux ans d’interdiction de gérer une quelconque fonction en lien avec le rugby.

« Je suis légaliste : je ne vois pas pourquoi je devrais m'en aller »

En faisant appel Laporte reste président de la FFR pour le moment, chose qu’il a récemment défendu face aux différentes attaques, notamment de la part de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. « Je suis légaliste : je ne vois pas pourquoi je devrais m'en aller » a expliqué Laporte, lors d'un entretien accordé au Journal du Dimanche . « Cela voudrait dire que je reconnais les faits que l'on me reproche. Impossible. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, moi je suis certain d'être innocent ».

« Il lui est demandé de se mettre en retrait à titre provisoire le temps de la décision pénale définitive »