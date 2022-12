Rugby : La ministre des Sports ne lâche pas Laporte

Axel Cornic

C’est une énorme polémique qui grandit de jour en jour et qui oppose Bernard Laporte à la ministre des Sports. Le président de la FFR a en effet été condamné par le tribunal de Paris et Amélie Oudéra-Castera a réclamé son départ... ce qu’il n’a fait qu’à moitié, puisque ce lundi il a annoncé via un communiqué sa mise en retrait, sans quitter pour autant son poste.

Depuis le verdict livré par le tribunal correctionnel de Paris, on assiste à un véritable bras de fer entre Bernard Laporte et Amélie Oudéra-Castéra. La ministre des Sports réclame en effet le départ du président de la FFR, dont la condamnation a été suspendue par son appel, qui lui a également permis de garder son poste. En tout cas jusqu’à ce lundi...

« Le mise en retrait de Laporte ? C’est une première prise de conscience »

Via un communiqué du Bureau Fédéral, Laporte a annoncé sa mise en retrait quelques jours seulement après avoir annoncé : « Je ne vois pas pourquoi je devrais m'en aller ». Une sorte de premier pas, qui ne semble pas du tout convaincre la ministre des Sports. « C’est une première prise de conscience de la gravité des manquements qui ont été retenus dans ce jugement de première instance » a déclaré Oudéra-Castera ce mardi, invitée de Télématin .

« Maintenant, il faut qu’on comprenne exactement ce que ça veut dire... »