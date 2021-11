Rugby

Rugby : GMF devient sponsor et assureur officiel du Mondial 2023!

Publié le 17 novembre 2021 à 11h51 par La rédaction mis à jour le 17 novembre 2021 à 12h02

Assureur et partenaire historique du rugby français, GMF vient d'officialiser son engagement pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en France, en 2023.