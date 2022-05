Rugby

Rugby : Danty raconte son départ du Stade Français !

Publié le 19 mai 2022 à 13h35 par Guillaume de Saint Sauveur

Arrivé au terme de son contrat avec le Stade Français à l’été 2021, Jonathan Danty avait donc opté pour un transfert à La Rochelle. Le ¾ centre revient sur les coulisses de son départ du club de la capitale.

Pur produit du centre de formation du Stade Français et véritable titi parisien, Jonathan Danty avait opté pour un choix de carrière très fort l’été dernier, au moment où son année de contrat optionnelle n’avait pas été levée par le club francilien. Danty avait donc décidé de rallier La Rochelle, et le centre du XV de France retrouvera le Stade français samedi, en finale de la Coupe d’Europe. Il en profite pour raconter son départ de Jean-Bouin dans un entretien accordé à RMC Sport.

« Besoin de voir ce qui se faisait ailleurs »