Rugby

Rugby - XV de France : L’énorme regret de Jonathan Danty !

Publié le 8 avril 2022 à 15h35 par A.C.

Acteur important du Grand Chelem du XV de France, Jonathan Danty semble avoir un regret sur sa carrière internationale.

Le Tournoi des 6 Nations 2022 a définitivement signé le grand retour de la France parmi les meilleures nations mondiales. Les stars comme Antoine Dupont, Gregory Aldritt ou encore Romain Ntamack impressionnent, mais c’est surtout le style de jeu déployé par le XV de France qui est salué à l’étranger. Autre facteur très important : la richesse incroyable de la formation française. Depuis sa prise de fonctions, Fabien Galthié a en effet pu compter sur énormément de joueurs, avec certains qui ont tellement impressionné qu’à la fin ils se sont installés comme des titulaires en puissance. C’est le cas de Melvyn Jaminet, Gabin Villière ou encore Jonathan Danty.

« Si je m'étais bougé un peu plus le cul, au lieu d'avoir quinze sélections, j'en aurais peut-être trente »