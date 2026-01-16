Romain Ntamack : La rupture est déjà annoncée !

Axel Cornic

Dans seulement quelques semaines, le XV de France va lancer son Tournoi des 6 Nations avec un choc au Stade de France, face à l’Irlande. Et tout le monde se demande qui sera l’ouvreur aux côtés d’Antoine Dupont, avec Romain Ntamack qui ne semble pas être dans la meilleure forme.

Le débat qui opposait Romain Ntamack à Matthieu Jalibert semblait enterré. Mais les prestations de l’ouvreur du Stade Toulousain l’ont totalement relancée, avec son homologue de l’UBB qui est d’ailleurs dans la forme de sa vie. Et le temps presse, puisque le prochain match du XV de France approche à grands pas.

Ntamack trop court pour l’Irlande ? Fabien Galthié va en effet devoir bientôt livrer la liste des joueurs pour le début du 6 Nations 2026, qui va débuter le 5 février avec le choc contre l’Irlande. Tout le monde se demande si le sélectionneur rappellera enfin Jalibert, écarté lors des derniers rassemblements et relégué même derrière Thomas Ramos, arrière de formation. Surtout que Ntamack souffre actuellement de douleurs au dos et n’a pas joué les dernières rencontres avec son club.