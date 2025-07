Polémique avec Fabien Galthié : L'annonce inattendue !

Privé de ses cadres, Fabien Galthié a essuyé des nombreuses critiques ces dernières semaines. En Nouvelle-Zélande on ne comprenait pas comment le sélectionneur du XV de France pouvait laisser toutes ses stars à la maison, en emmenant en tournée un groupe formé en grande partie de novices.

Comme le Brésil au football, la Nouvelle-Zélande est la destination rêvée par tout rugbyman. Et les internationaux français étaient nombreux à vouloir participer à la tournée estivale, avec notamment Romain Ntamack ou Grégory Alldritt . Aucun n’a toutefois fait le voyage, puisque la convention entre la FFR et la LNR protégeaient certaines plages de récupération nécessaire après une très longue saison.

Un choix qui a énormément fait parler à l’autre bout du Monde, avec notamment certains anciens All Blacks qui n’ont pas hésité à critiquer Fabien Galthié . Mais si ce XV de France très remanié a essuyé trois défaites en autant de matchs, il semble tout de même avoir marqué les esprits. « Je tiens à les féliciter après leur longue saison de onze mois » a déclaré le sélectionneur Scott Roberson . « Ils sont venus ici, ont quitté l'été pour notre bel hiver et faire une telle performance, ils ont de quoi être fiers. Il y a beaucoup de débutants, mais ils ont fait preuve de beaucoup d'entrain ».

« Ils sont combatifs, physiques, très agressifs sur les rucks »

Même son de cloche du côté des joueurs, avec Ardie Savea qui a été impressionné par la défense du XV de France. « Il faut saluer la défense française qui nous a empêchés de marquer plusieurs essais sur leur ligne. Ça montre leur caractère. Ils nous ont mis beaucoup de pression » a analysé le capitaine des All Blacks. « Ils sont combatifs, physiques, très agressifs sur les rucks. Ils ont bien perturbé nos sorties de balle, gratté quelques ballons. Donc on a dû s’adapter : porter plus bas, sortir vite le ballon, et fournir du ballon propre à nos coéquipiers ».