La réponse choquante lâchée par Antoine Dupont !

A 28 ans, Antoine Dupont est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur joueur de rugby. Actuellement blessé, le demi de mêlée du Stade Toulousain doit prendre son mal en patience avant de retrouver la compétition et les terrains de rugby. D’ailleurs, ce que préfère Dupont, c’est pouvoir jouer, ce qui lui procure une sensation particulière.

« Ça va peut-être choquer les gens, mais… »

Invité du podcast Sous le soleil de Platon, Antoine Dupont a notamment dû répondre à certaines questions du sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié. C’est ainsi que ce dernier a demandé à son demi de mêlée et capitaine à quel sentiment il associait le rugby. C’est alors que Dupont a lâché qui réponse qui peut choquer selon ses dires : « Si le rugby était un sentiment ? Paradoxalement, j’ai envie de dire la sécurité. Ça va peut-être choquer les gens, mais moi je me sens bien quand je suis avec mes copains, quand je sais que je peux compter sur eux, qu’ils peuvent compter sur moi. Ça me donne un sentiment de sécurité, de me dire qu’on ne craint rien si on est ensemble, si on est soudé ».