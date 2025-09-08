«Il est terrible», ça balance sur Antoine Dupont !

Axel Cornic

Comme chaque été, le Top 14 attire les plus grandes stars de la planète et c’est notamment le cas du côté de Montpellier, avec Ali Price, l’International écossais aux 98 sélections s’est lancé dans une nouvelle aventure en France et il semble avoir hâte de découvrir ses adversaires, notamment un certain Antoine Dupont.

Il manque beaucoup aux fans de rugby. Depuis mars 2025, on a dû se faire à l’idée de ne plus voir Antone Dupont sur les terrains de rugby. Les plus optimistes espéraient en un retour pour le choc de l’automne entre le XV de France et l’Afrique du Sud, mais il faudra encore prendre son mal en patience.

« Je l’ai affronté trois ou quatre fois avec l’Ecosse et pfffff... » Le demi de mêlée de 28 ans devrait en effet retrouver peu à peu du temps de jeu avec son club du Stade Toulousain, au courant du mois de novembre. Et il n’y a pas que les supporters français qui sont impatients de le voir de retour, puisque Dupont enflamme même ses adversaires. « Ce mec... ce mec ! Il est terrible hein ! (rires) Je l’ai affronté trois ou quatre fois avec l’Ecosse et pfffff... il a été incroyable sur les quatre ou cinq dernières saisons » a confié l'international écossais Ali Price, dans Midi Olympique.