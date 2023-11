Grande nouvelle pour le XV de France, un ovni va débarquer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Né en Nouvelle-Zélande de parents samoans et possédant la nationalité australienne, Emmanuel Meafou a décidé de défendre les couleurs du XV de France. Présent dans l'hexagone depuis 2018, le deuxième-ligne devrait être naturalisé ce jeudi et pourrait donc être disponible pour disputer le tournoi des Six Nations en février prochain.

Malgré la défaite en quart de finale du Mondial, l'avenir s'annonce radieux pour le XV de France. Les Romain Ntamack, Antoine Dupont ou encore Louis Bielle-Biarrey devraient être encore-là dans quatre ans et devraient être accompagnés de nouveaux venus comme Emmanuel Meafou. Membre du Stade Toulousain depuis 2018, le deuxième-ligne australien a très vite opté pour la sélection française. « Représenter l’équipe nationale est toujours un objectif. Évoluer dans l'effectif du XV de France est clairement un rêve. J’ai cette idée dans un coin de la tête depuis que je suis arrivé ici, en 2018 » avait-il lâché.

Meafou va être naturalisé ce jeudi

Malheureusement pour lui, il n'avait pu obtenir les documents nécessaires pour pouvoir disputer le Mondial. Mais ce n'est plus qu'une question de temps avant de voir Meafou sous le maillot bleu. Selon Rugbyrama , le joueur devrait être naturalisé français ce jeudi. Il pourrait être disponible pour le prochain Tournoi des Six Nations en février et assurer la succession de Romain Taofifenua, qui ne tarissait pas d'éloges à son égard.

« Il va rapidement être important »