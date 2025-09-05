Fabien Galthié dézingué, «c’est la plus grande m**de» !

Axel Cornic

Sélectionneur du XV de France depuis 2020, Fabien Galthié a réussi à redore le blason du rugby français et est présenté comme l’un des meilleurs tacticiens de la planète. Mais il est très loin de faire l’unanimité, auprès de ceux qui ont pu le côtoyer au plus près.

Après une période délicate, il a su relance le XV de France. La période dorée que l’on vit a débuté un peu après la Coupe du monde 2019, avec l’arrivée de Fabien Galthié. Et six ans après, nombreux sont ceux qui le considèrent comme l’un des meilleurs sélectionneurs français, même si son palmarès n’est pas très long.

« Il est je crois la moins bonne personne sur Terre » Mais Galthié a souvent trainé une réputation d’homme pas vraiment porté sur les relations, avec certains de ses anciens joueurs qui n’ont pas hésité à vider leur sac. Et après notamment Geoffrey Doumayrou, un autre a décidé de sortir du silence. « On pourrissait en pros, avec notre actuel grand sélectionneur de l’équipe de France Fabien Galthié qui est je crois la moins bonne personne sur Terre » a expliqué à RugbyPass Fred Quercy, qui l’a côtoyé de 2012 à 214 au MHR. « Il a été à la fois le meilleur entraîneur que j’ai eu, indiscutablement – et pourtant j’en ai eu des bons dans ma carrière – mais aussi la plus grande merde sur le plan humain ».