Dupont et Ntamack : La punchline du XV de France !

Axel Cornic

Cet été, le XV de France est parti au pays du rugby sans ses plus grandes stars. Antoine Dupont était blessé, Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos sont restés à la maison, laissant donc Fabien Galthié avec un groupe largement remanié. Et cette tournée spéciale contre les All Blacks s’est soldée par trois défaites en autant de matchs.

Après la victoire au 6 Nations 2025, tout le monde avait hâte de voir le XV de France affronter la Nouvelle-Zélande sur ses propres terres. Mais comme on pouvait s’y attendre, c’est une équipe très différente qui a fait le voyage jusqu’à l’autre bout du Monde. Car si Antoine Dupont était évidemment absent à cause de sa blessure, les autres stars comme Romain Ntamack, Grégory Alldritt ou encore Thomas Ramos sont également restées en France.

0 victoires pour le XV de France, mais... La tournée s’est terminée ce samedi 19 juillet, avec une troisième défaite en autant de matchs pour les Français (29-19). Tout n’est pas à jeter, puisque certains joueurs ont montré d’excellentes choses et à part lors de la deuxième rencontre (43-17), ça a été toujours des affrontements serrés. Pourtant, on ne peut pas s’empêcher d’imaginer ce que ça aurait pu donner avec la grosse équipe, qui restait d’ailleurs sur une série de trois victoires depuis 2021 contre les All Blacks.