Départ d’Antoine Dupont : Le projet qui fait vomir l'UBB !

A 28 ans, Antoine Dupont est aujourd’hui un joueur du Stade Toulousain. S’il n’est pas prévu que le demi de mêlée parte dans l’immédiat, un projet XXL pourrait totalement remettre en question son avenir. En effet, avec R360, la suite de la carrière de Dupont pourrait s’écrire dans une nouvelle équipe avec un sacré pactole à la clé. De quoi visiblement dégoûter Laurent Marti, président de l’UBB.

Et si la face du rugby changeait dans les années à venir ? C’est ce qu’aurait visiblement pour but le projet R360. En effet, au cours des dernières semaines, ce programme a été dévoilé. Il serait ainsi question de la création d'un circuit de 12 franchises, 8 masculines et 4 féminines, à travers le monde. L’idée serait ensuite de recruter les plus grandes stars du rugby mondial parmi lesquelles Antoine Dupont et pour les convaincre, il serait prévu de payer de très gros salaires, 20 à 30% supérieurs notamment à ce qui est payé en Top 14.