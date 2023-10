XV de France : Un match capital décidé par une «décision d’arbitrage» ?

Axel Cornic

Champion du monde en 2007 et en 2019, François Steyn est peut-être le plus Français des Sud-africains. Le trois-quart centre de 36 ans a en effet passé des nombreuses années en Top 14 entre le Racing 92 et Montpellier et à quelques jours d’un quart de finale très attendu, il livre son pronostic.

Le tirage au sort n’a pas vraiment gâté la France, qui après la Nouvelle-Zélande va devoir affronter un nouveau multiple Champion du monde. C’est en effet l’Afrique du Sud, championne en titre, qui se met en travers de la route des hommes de Fabien Galthié.

EXCLU - XV de France : «Dupont ? Il y a des interrogations...» https://t.co/5BojpmA5ZW pic.twitter.com/kT2GO8Cuhg — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

« Le vainqueur de ce match sera Champion du monde derrière »

Révélation de l’édition 2007 et passé notamment par le Racing 92 ou encore le MHR, François Steyn semble saliver devant cette affiche de rêve. « Les Français sont favoris mais ce sera acharné, indécis... Je veux juste vous dire que le vainqueur de ce match sera Champion du monde derrière » a expliqué le double Champion du monde, dans l'édition du Midi Olympique qui paraitra ce vendredi 13 octobre. « Ce France-Afrique du Sud est le match que tout le monde attend depuis quatre ans. C’est la finale avant l’heure ».

« Ce match monstrueux, magnifique, se jouera probablement sur une décision d’arbitrage »