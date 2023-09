XV de France : Un crack peut bousculer les plans de Fabien Galthié

Jean de Teyssière

Déjà en vue contre l'Uruguay, le jeune ailier de 20 ans, Louis Bielle-Barrey a fait forte impression face à la Namibie. Sa passe, décisive, pour l'essai de Jonathan Danty à la 9ème minute de jeu a marqué les esprits, au point qu'il pourrait bousculer la hiérarchie à ce poste. C'est en tout cas l'avis d'Imanol Harinordoquy, qui voit le jeune Bordelais donner du souci à Fabien Galthié dans ses choix de titulaires.

Le XV de France n'a plus qu'un seul match à jouer dans cette poule A, face à l'Italie, le 6 octobre prochain avant de passer aux choses sérieuses. Si victoire il y a, les hommes de Fabien Galthié affronteront très certainement l'Afrique du Sud, battue samedi par l'Irlande (8-13). Les Bleus pourront en tout cas compter sur le soutien populaire, impressionnant partout ou ils se rendent, mais également sur les révélations au sein de l'effectif qui ne manquent pas.

«Louis Bielle-Biarrey a semble-t-il marqué des points face à la Namibie»

Interrogé par le Midi Olympique sur la surprise du XV de France dans cette Coupe du monde, Imanol Harinordoquy semble être sous le charme du Bordelais, Louis Bielle-Barrey : « Sur l'aile gauche, Louis Bielle-Biarrey a semble-t-il marqué des points face à la Namibie. Je l'ai trouvé fantastique au Vélodrome, jeudi soir. Bielle-Biarrey, il va à 10 000 (sic), réalise des gestes de grande classe... On sent qu'il peut faire des différences à tout moment et n'a pas fini de nous surprendre. Comme on dit, il a pris le maillot et ne semble pas décidé à le rendre. »

EXCLU - XV de France : Dupont «ne fait pas les différences qu’il faisait par le passé» https://t.co/aWfSqnaMGP pic.twitter.com/hQjLc5WJUb — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Fabien Galthié est face à un choix douloureux»