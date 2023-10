XV de France : Le remplaçant de Ntamack se lâche après la défaite

Arnaud De Kanel

Matthieu Jalibert avait la lourde tâche de remplacer Romain Ntamack dans cette Coupe du monde. Exceptionnel face à l'Italie la semaine dernière, l'ouvreur du XV de France n'a pas été au rendez-vous dimanche contre l'Afrique du Sud. Jalibert a dû mal à accepter cette défaite car il estime qu'il y avait la place de battre ces Springboks.

Le XV de France est maudit face à l'Afrique du Sud en Coupe du monde. Comme en 1995, les Bleus se sont inclinés d'un rien contre les Springobks dans un match encore marqué par des décisions arbitrales controversées. Ce n'était tout de même pas le cœur du problème pour Matthieu Jalibert, titularisé suite à la grave blessure de Romain Ntamack, qui était davantage focalisé sur les points perdus au pied.

XV de France : Danty fait une grande annonce pour la suite ! https://t.co/D2mYImuA3o pic.twitter.com/1LHhmWKGTh — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

«Compliqué de savoir quoi dire»

L'ouvreur de l'UBB avait du mal à mettre des mots sur cette défaite. « C'est compliqué de savoir quoi dire. Quand on voit le match, il y avait vraiment la place. C'était un beau match de rugby entre deux équipes qui se sont rendus coup pour coup. On aurait pu prendre le large mais on n'a pas su le faire. Il faut féliciter les Boks, ils ont su scoré quand il le fallait », a déclaré Matthieu Jalibert sur TF1 . Ce dernier est surtout triste pour les supporters.

«On n'a pas été capables de les rendre fiers et heureux»