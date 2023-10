XV de France : Dupont prend sa place, il ne digère pas

Jean de Teyssière

Non sélectionné par Fabien Galthié pour disputer la Coupe du monde de rugby en France, le demi de mêlée du RC Toulon, Baptiste Serin, avoue ne toujours pas avoir fait le deuil de cet échec sportif personnel. S'il y a un peu cru au moment de la blessure d'Antoine Dupont, il inscrit son avenir avec le maillot de la sélection tricolore en pointillé.

La Coupe du monde de rugby se terminera ce samedi, avec l'alléchante finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Le parcours de l'équipe de France de rugby aura déçu, avec une élimination en quart de finale face aux Springboks. Un match qu'aurait pu ne pas jouer Antoine Dupont si sa blessure au visage avait été plus grave que prévu. Baptiste Serin aurait alors pu le remplacer, mais le demi de mêlée du RC Toulon est finalement resté chez lui, pour sa plus grande tristesse.

«Faire le deuil de cette Coupe du monde sera long»

Interrogé par Rugbyrama , Baptiste Serin revient sur le traumatisme de sa non-sélection avec le XV de France pour disputer la Coupe du monde : « C’est une période assez difficile quand tu es joueur… Tu t’entraînes sans carotte, sans aucun match. Sachant qu’il y a une Coupe du monde qui se joue, ce n’est pas évident. Je me suis raccroché à ce que je pouvais contrôler. Je me suis forcé à regarder la Coupe du monde parce qu’il y a des mecs qui comptent. J’ai vécu de longues semaines avec ce groupe avec des moments marqués par l’émotion, jusqu’à la fin. C’était inimaginable de ne pas les regarder. J’étais un peu dans un entre-deux, c’est un sentiment difficile à expliquer. Mais quand tu vis une telle déception, c’est toujours difficile. Ça fait partie du processus, mais faire le deuil de cette Coupe du monde sera long. Ce n’est pas parce que c’est fini que j’ai fait le deuil. C’était un moment que j’avais coché dans ma carrière, et que je n’arrive pas à accrocher. C’est toujours difficile à encaisser. Si je suis encore disponible pour la sélection ? On verra. De manière honnête, je ne peux pas dire oui ou non. C’est une décision où tu as besoin d’un aval des coachs. Il y a des choses à prendre en compte. Je ne me prononce pas, mais j’ai bien évidemment une idée sur la question. Pour l’instant, je reste à ma place. »

Coupe du monde de Rugby : Le XV de France floué par l’arbitrage, il met fin au débat https://t.co/K65PYZHMAE pic.twitter.com/O7tTQ8RSRJ — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

«Quand tu penses au groupe, il fallait que Dupont reste avec les Bleus»