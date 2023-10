Miraculé du XV de France, il savoure

Jean de Teyssière

Le temps était court et a dû passer très vite pour Anthony Jelonch. Six mois après sa grave blessure et sa rupture du ligament croisé du genou gauche, le troisième ligne français a réussi son pari d'être présent lors de la Coupe du monde. Et en plus, il a retrouvé son niveau, son match face à l'Italie étant impressionnant. Le Toulousain jubile.

Si Anthony Jelonch a la chance de soulever le trophée Webb Ellis le 28 octobre prochain, de nombreuses choses risquent de traverser son esprit. Le 26 février dernier, face à l'Écosse lors du Tournoi des 6 Nations (32-21), Anthony Jelonch plaque son adversaire pour sauver un essai mais doit sortir car il s'est blessé au genou. La sentence est terrible : rupture du ligament croisé du genou gauche. À un peu plus de 6 mois de la Coupe du monde en France, son rêve semble s'être brisé. Mais il se donne l'objectif de travailler comme jamais pour arriver à disputer ce tournoi et après six mois de dur labeur, son rêve se réalise. Et il le croque à pleines dents.

«Dès le début, je me suis senti assez bien sur le terrain contre l’Uruguay»

Dans une interview accordée à Rugbyrama , le troisième ligne du XV de France, Anthony Jelonch évoque son retour à la compétition : « Dès le début, je me suis senti assez bien sur le terrain contre l’Uruguay. Face à la Namibie, c’était encore mieux, j’avais plus de repères. Ensuite, avec l’Italie, je sens que je monte en puissance, que je suis de mieux en mieux. »

«Je suis très content aujourd’hui»