La Coupe du monde commence, le gouvernement Macron sort le grand jeu

Axel Cornic

La France s’apprête à accueillir un évènement planétaire du 8 septembre au 28 octobre prochain, avec la Coupe du monde de rugby. Les joueurs de Fabien Galthié se sont préparés depuis des longues semaines, mais le gouvernement est également prêt à gérer ce Mondial, le deuxième en France après l’édition de 2007.

Avec les Jeux Olympiques dans moins d’un an, cette Coupe du monde de rugby fait figure de véritable test pour la France. Sur plusieurs semaines les supporters des meilleures nations de la planète rejoindront le territoire français, avec les organisateurs qui ont notamment annoncé l’arrivée de pas moins de 600.000 de visiteurs étrangers dans tout le pays.

« Nous avons fait des progrès considérables depuis un an »

Le gouvernement d’Emmanuel Macron aura sans aucun doute à cœur de donner la meilleure image possible, puisqu'à l'étranger on se souvient surtout de l’énorme fiasco de la finale de Ligue des Champions 2022. « Nous avons fait des progrès considérables depuis un an. Nous avons su tirer les leçons des événements difficiles que nous avons vécus et mis en place toute une série d'améliorations » a assuré ce mercredi Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports. « La première tient à cette gouvernance avec la création du Centre national de commandement stratégique (CNCS) qui sera au cœur du dispositif de nos événements sportifs. Il y a aussi eu l'adoption de textes communs pour loger cet impératif de sécurité au cœur de cette expérience spectateur et aussi préserver et favoriser la dimension festive de nos événements ».

« Nous avons quintuplé le nombre des forces de police »