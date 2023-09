Insulté après la blessure de Dupont, il reçoit un soutien au XV de France

Axel Cornic

La blessure d’Antoine Dupont a eu des grosses répercussions et ce n’est pas Johan Deysel qui dira le contraire. Le Namibien, coupable du coup de tête à l’origine de la fracture maxillo-zygomatique du capitaine du XV de France, a été la cible d’une véritable colère médiatique et d’un flot s’insulte sur les réseaux sociaux. Du côté de la sélection française on ne semble pourtant pas lui en tenir rigueur.

Après le désastre de jeudi, où tous les Français étaient au bord du gouffre, l’optimisme a grandi de jour en jour pour Antoine Dupont. Opéré 24h après sa blessure, le capitaine français n'a pas encore fait une croix sur cette Coupe du monde et pourrait bien revenir lors d’un éventuel quart de finale, le 14 ou 15 octobre prochain.

« C'est une blessure très douloureuse, mais une pommette cassée est plus facile à gérer qu'une mâchoire cassée »

Dans les colonnes du Daily Mail , Shaun Edwards avoue avoir connu la même blessure qu’Antoine Dupont. « Cela m'est arrivé quand je jouais et ils ont fait l'opération dès le lendemain matin. C'est une blessure très douloureuse, mais une pommette cassée est plus facile à gérer qu'une mâchoire cassée. Bien sûr, ce placage était un carton rouge total, mais des choses comme ça arrivent si vite sur le terrain » a expliqué l’entraineur de la défense du XV de France.

« D'une certaine manière, je me sens un peu désolé pour lui »