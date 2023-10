Coupe du monde de Rugby : Le XV de France provoque une perte de 10M€ ?

Axel Cornic

Cette Coupe du monde 2023 a été un véritable succès populaire, mais le soufflé pourrait bien retomber après dimanche et la défaite du XV de France face à l’Afrique du Sud (28-29), en quart de finale. Tout le monde espérait en effet voir la France aller loin et peut-être décrocher le premier titre mondial de son histoire.

Le rêve bleu est parti en fumée. Les Champions en titre sud-africains ont eu le scalp du XV de France en quart de finale et arrêtent donc sa course vers le trophée Webb Ellis, un objectif sur lequel Fabien Galthié et son staff travaillaient depuis quatre ans. Une grande déception sportive, à laquelle pourrait s’ajouter un gros problème d’argent.

« On espère que l’équipe de France ira jusqu’en demi-finale »

Car TF1, diffuseur officiel de la Coupe du monde 2023, espérait voir le XV de France atteindre au moins les demi-finales de la compétition. « On espère que l’équipe de France ira jusqu’en demi-finale car même en cas de défaite à ce stade-là, cela nous garantirait d’avoir au moins une petite finale avec elle » avait confié un employé de la chaîne avant le début du mondial, selon Le Parisien .

10M€ s’envolent pour TF1