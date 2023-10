Coupe du monde de rugby : La star de l'Angleterre jubile après la victoire

Jean de Teyssière

Il ne reste plus qu'un match dans cette Coupe du monde. L'Angleterre et l'Argentine se disputaient la troisième place vendredi soir au Stade de France et c'est le XV de la Rose qui a remporté cette rencontre (26-23). Quatre ans après avoir échoué en finale face à l'Afrique du Sud, l'Angleterre réalise tout de même une bonne Coupe du monde, ce qui n'était pas forcément évident. Owen Farrell, le demi d'ouverture anglais, était très satisfait après cette victoire.

Une semaine après avoir perdu d'un seul point face à l'Afrique du Sud (15-16), l'Angleterre devait encore disputer un dernier match face à l'Argentine, sèchement battue par la Nouvelle-Zélande (6-44). Au terme d'un match équilibré qui aurait pu aller jusqu'aux prolongations si Nicolas Sanchez n'avait pas raté la pénalité de l'égalisation à la 75ème minute, l'Angleterre termine troisième de cette Coupe du monde.

«Nous avons fait ce qu'il fallait pour arracher la victoire»

Dans des propos rapportés par Rugbyrama , le demi d'ouverture anglais, Owen Farrell, est revenu sur la rencontre : « C'était dur, très dur. Nous avons très bien commencé le match, nous sommes montés en puissance, nous avons été très présents dans la dimension physique et nous avons fait quelques percées, mais le match ne s'est pas terminé aussi facilement. On savait que l’Argentine n’allait pas se laisser faire, et cela n’a pas manqué. Ils sont restés dans le match toute la partie mais nous avons fait ce qu'il fallait pour arracher la victoire. »

«Nous voulions terminer ce tournoi en beauté»