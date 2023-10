Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud

Arnaud De Kanel

C'est le dernier match de cette Coupe du monde de rugby. Ce samedi soir, la Nouvelle Zélande et l'Afrique du Sud se disputeront la quatrième médaille d'or de leur histoire au Stade de France à partir de 21h00. Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations essentielles autour de cette rencontre.

Au lendemain de la petite finale qui opposait l'Argentine à l'Angleterre, on va connaitre l'identité du vainqueur de la dixième Coupe du monde de l'histoire. Champions du monde à trois reprises, les All Blacks et l'Afrique du Sud vont se disputer un match pour entrer dans l'histoire.



XV de France : Galthié viré ? Une annonce est lâchée sur son avenir https://t.co/GFvFdpaeTy pic.twitter.com/dWeBrFfY8v — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Une revanche pour les All Blacks

Vivement critiqués en Nouvelle-Zélande avant le début de la Coupe du monde, les All Blacks vont pourtant disputer la cinquième finale de leur histoire. Ils retrouvent ce soir leur plus vieil ennemi, l'Afrique du Sud. En aout dernier, les Springboks ont d'ailleurs infligé aux Blacks la plus grosse défaite de leur histoire (35-7). Revenu de loin, Ian Foster refuse de parler de revanche personnelle. « Tout ce que je peux dire, c’est que je suis fier de faire partie de cette équipe. Je n’ai pas de revanche personnelle à prendre face aux critiques. Les All Blacks, c’est tout ce qui compte. L’équipe passe avant tout », a déclaré le sélectionneur des All Blacks. « Pour nous, les critiques sont une sorte de bruit de fond. Mais nous y sommes habitués, nous avons appris à mettre un mur entre nous et elles. Il n’y a pas grand-chose à gagner à tenter d’y répondre. On nous a beaucoup parlé de notre défaite contre les Sud-Africains en match de préparation à Londres (défaite 35-7, NDLR). Mais attention ! Dites-vous bien que ce n’est pas tout à fait la même équipe que vous avez devant vous en ce moment. Des joueurs sont revenus de blessure, nous nous sommes bien préparés, nous nous sommes réorganisés sur certains points », confie de son côté le capitaine Sam Cane. Preuve que le douloureux souvenir du mois d'aout est encore dans les têtes néo-zélandaises... Les Springboks ont perdu en confiance avec leur défaite face à l'Irlande et leurs courtes victoires d'un point face au XV de France (28-29) et à l'Angleterre (15-16). Dans le même temps, les All Blacks se sont refaits une santé et ils ont impressionné. « Ce sera forcément serré. Ils sont en grande forme. Quand on regarde leurs derniers matchs, on voit qu’il faut leur marquer 30 ou 35 points pour être dans le coup », remarque le sélectionneur des Springboks, Jacques Nienaber. Pour rappel, l'Afrique du Sud n'a perdu aucune de ses trois finales de Coupe du monde.

Horaire et diffusion TV de Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud

Le coup d'envoi sera donné par l'Anglais Wayne Barnes à 21h00 depuis le Stade de France à Saint Denis. La diffusion de cette rencontre est revenue à TF1 .

Les compositions pour Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud

La composition de la Nouvelle-Zélande : 15. B. Barrett ; 14. Jordan, 13. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Tele'a ; 10. Mo'unga, 9. Smith ; 7. Cane (cap.), 8. Savea, 6. Frizell ; 5. S. Barrett, 4. Retallick ; 3. Lomax, 2. Taylor, 1. De Groot.



Les remplaçants néo-zélandais : 16. Taukei'aho, 17. Williams, 18. Laulala, 19. Whitelock, 20. Papali'i, 21. Christie, 22. McKenzie, 23. Lienert-Brown.



La composition de l'Afrique du Sud : 15. Willemse ; 14. Arendse, 13. Kriel, 12. de Allende, 11. Kolbe ; 10. Pollard, 9. de Klerk; 7. du Toit, 8. Vermeulen, 6. Kolisi (cap.) ; 5. Mostert, 4. Etzebeth ; 3. Malherbe, 2. Mbonambi, 1. Kitshoff.



Les remplaçants sud-africains : 16. Fourie, 17. Nché, 18. Nyakane, 19. Kleyn, 20. Snyman, 21. Smith, 22. Wiese, 23. Le Roux.