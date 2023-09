Coupe du monde de Rugby : Des records peuvent tomber en 2023

Axel Cornic

La Coupe du monde va débuter dans seulement quelques heures et les meilleures nations au monde s’affronteront pour décrocher le trophée Webb Ellis le 28 octobre prochain. Des longues semaines de compétition nous attendent et on aura sans aucun doute la chance de voir certains records tomber dès la phase de poules.

Ce n’est plus qu’une question d’heures. Ce vendredi, le XV de France va donner le top départ de sa Coupe du monde, avec une affiche de gala qui l’opposera aux All Blacks. Les hommes de Fabien Galthié sont annoncés parmi les favoris, même s’il faudra compter également sur l’Afrique du Sud ou même l’Irlande, qui occupent actuellement les deux premières places du classement World Rugby.

Une pluie d’essais dès la phase de poules

Ce qui est certain, c’est qu’on aura droit à des rencontres de très haut niveau lors des prochaines semaines, avec des records qui pourraient bien partir en morceau. Il y a par exemple celui du plus grand nombre de points dans un match, détenu actuellement par la Nouvelle-Zélande, qui lors du Mondial 1995 avait passé 145 points au Japon (145-17). Les candidats sont nombreux et les Français en font partie, avec des rencontres face à la Namibie et l’Uruguay dans la poule A qui pourraient donner des scores fleuves.

Un quatrième titre pour l’Afrique du Sud ?

Dans le même genre il y a le record du plus grand nombre d’essais inscrits en une seule rencontre, détenu par l’Australie, qui en 2003 avait passé la ligne d’en-but pas moins de 22 fois face à la Namibie, instaurant d’ailleurs au passage le record du plus grand écart d’un match de Coupe du monde (142-0). Mais le plus prestigieux reste sans aucun doute le record de victoire, codétenu actuellement par l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Les deux ont trois titres et les Springboks pourraient bien devenir la première nation à atteindre les quatre succès.