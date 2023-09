Avant le XV de France, les Springboks dévoilent leur stratégie

Jean de Teyssière

Samedi soir avait lieu un match d'une intensité rare entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Le match a tenu toutes ses promesses et l'Irlande est sortie vainqueure de ce duel dantesque (13-8). Si les choses restent telles qu'elles sont, l'Afrique du Sud retrouvera le XV de France en quart de finale, et se prépare déjà à cette rencontre...

L'Afrique du Sud aurait pu gagner ce match, mais les nombreuses tentative du pied manqués par les Sud-Africains (trois pénalités et une transformation manqués, soit 11 points de perdus) ne leur ont pas permis de vaincre des Irlandais héroïques et plus que jamais favoris pour le titre. L'Afrique du Sud attend en tout cas son buteur attitré avant d'affronter potentiellement le XV de France en quart de final, Handré Pollard, grand artisan du titre en 2019, dont le jeu au pied est d'une précision de laser.

«Handré Pollard ne sera pas superman pour notre équipe»

Dans des propos rapportés par Rugbyrama , Rassie Erasmus, le directeur sportif des Springbocks essayait de comprendre pourquoi tant de points avaient été manqués par son équipe : « Avant toute chose, je veux mettre les choses en perspective. Peu importe les scénarios, Handré (Pollard) ne sera pas superman pour notre équipe. Il y a quelques semaines, il n’était pas en condition pour jouer au rugby. Il n’a joué que 40 minutes sur le dernier mois. Il ne s’agit pas uniquement de venir sur le terrain pour taper des pénalités. Sur un terrain, on se déplace, on plaque, on joue au pied… Nous allons faire des rotations pour les Tonga. »

«Handré jouera ce week-end, il a besoin de retrouver du rythme»