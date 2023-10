Coupe du monde de rugby : Battue par les All-Blacks, une star dit stop !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Numéro un au classement World Rugby, l'Irlande espérait enfin aller au bout de la compétition et remporter le Mondial. Mais à l'instar du XV de France, le XV du Trèfle s'est incliné de peu face à la Nouvelle-Zélande (24-28). Une défaite synonyme de fin de carrière pour Johnny Sexton, mais aussi pour Keith Earls, qui a officialisé sa décision ce mardi.

Le choc ente la Nouvelle-Zélande et l'Irlande a tourné en faveur des All-Blacks . Les hommes de Ian Foster ont remporté ce choc et affronteront l'Argentine en demi-finale. Pour le XV du Trèfle, cette défaite est frustrante. Invaincue jusqu'ici, la formation espérait aller au bout et remporter une première Coupe du monde. C'était notamment le souhait de Johnny Sexton, légende du rugby irlandais, qui a tiré sa révérence après cette défaite.

L'Irlande a rendu hommage à Sexton

« Il mérite tant pour les sacrifices qu’il a fait, pour le joueur, l’homme et le leader qu’il est. Il représente tout ce qu’il y a de bon dans le rugby irlandais depuis près de deux décennies. Ne pas lui donner les adieux qu’il mérite est la chose la plus difficile à accepter. C’est à mes yeux le plus grand joueur irlandais de tous les temps pour tout ce qu’il a fait, et c’est une joie incroyable pour moi d’avoir pu jouer avec lui pendant tant d’années » avait confié son coéquipier Jack Conan.

Une nouvelle légende irlandaise arrête sa carrière