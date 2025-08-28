Christophe Urios, le choc est annoncé !

Axel Cornic

Pour la troisième fois consécutive, le Stade Toulousain a soulevé le Bouclier de Brennus la saison dernière. Mais une toute nouvelle histoire est à écrire, puisque le Top 14 va reprendre ses droits dans un peu plus d’une semaine. Mais on pourrait bien avoir un avant-gout dans seulement quelques jours.

La pression monte. La nouvelle saison du Top 14 va débuter dans seulement une dizaine de jours et les clubs font leurs derniers ajustements, avant de coup de sifflet d’un long marathon. Et le RCT ne semble pas encore prêt, puisque la dernière rencontre amicale s’est soldée par une défaite face à l’USAP (50-19).

Toulon en difficulté ? Dans un entretien accordé à Rugbyrama, Pierre Mignoni est revenu sur ce revers en terres catalanes. « Le score est sévère mais je m’y attendais un peu. J’avais laissé 17 joueurs à Toulon, ce qui rendait le match forcément plus compliqué. Cela n’enlève rien à la performance de l’USAP » a expliqué le manager du RCT. « On a pourtant réalisé une bonne première mi-temps avec des jeunes qui découvraient ce niveau. J’avais aussi besoin de les voir dans la difficulté. Il y a eu des choses positives dans plusieurs secteurs, mais aussi des déceptions. Rien d’alarmant ».