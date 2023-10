Après la défaite, il annonce du lourd pour le XV de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le XV de France a échoué. Alors qu'ils visaient la victoire, les Bleus se sont inclinés dès les quarts de finale face à l'Afrique du Sud (28-29). Marqué après cette défaite, Antoine Dupont lâché un message émouvant sur les réseaux sociaux et a donné rendez-vous aux supporters dans quatre ans. Pour Xavier Garbajosa, l'équipe pourrait viser la victoire finale.

La génération Antoine Dupont n'a pas réussi à apporter la première Coupe du monde à la France. Mais que les supporters se rassurent, on devrait retrouver la même ossature dans quatre ans. Les Dupont, Romain Ntamack ou encore Matthieu Jalibert auront gagné en maturité. D'ailleurs, le demi de mêlée du XV de France a donné rendez-vous aux supporters dans un long message publié sur Instagram .

Coupe du monde de Rugby : Le XV de France provoque une perte de 10M€ ? https://t.co/aHxsUBniVd pic.twitter.com/fG4IbE5FFa — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Dupont donne rendez-vous dans quatre ans

« Aujourd'hui la déception est immense car elle est à la hauteur du soutien que vous nous avez apporté, de la volonté que nous avions de prolonger encore l'aventure, d'aller au bout de notre rêve avec vous. Les moments vécus ensemble, le soutien d'un pays, resteront à jamais gravés dans nos vies d'hommes. Merci au groupe et au staff pour tout le travail accompli. Cela n'a pas suffi, cela reste du sport, bravo aux @bokrugby. Faisons en sorte que ces moments soient notre moteur pour progresser encore et revenir plus forts » a lâché Dupont.

« Les prémices d'une équipe qui va grandir et progresser »