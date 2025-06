Antoine Dupont taclé en direct à la radio ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand absent de la finale de Top 14 qui opposera son équipe du Stade Toulousain à l'UBB samedi soir au Stade de France, Antoine Dupont sera remplacé numériquement par Paul Graou au poste de demi de mêlée. Et Sofiane Guitoune a d'ailleurs annoncé en direct sur RMC Sport que Dupont avait droit à un traitement médiatique favorable par rapport à sa doublure...

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit avec le XV de France en mars dernier dans un match de Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont n'a toujours pas repris la compétition, et il loupera donc la finale du Top 14 avec le Stade Toulousain samedi soir contre l'UBB. Paul Graou, qui fait le job avec cette blessure longue durée de Dupont, sera donc titularisé au poste de demi de mêlée. Et l'ancien trois-quarts centre Sofiane Guitoune s'est lâché à ce sujet en direct dans le Moscato Show, sur RMC Sport.

« S c’est Dupont qui le fait, on dit que c’est du géni » Guitoune, passé par l'UBB et le Stade Toulousain au cours de sa carrière, pointe du doigt le traitement médiatique réservé à Antoine Dupont par rapport à d'autres joueurs comme son remplaçant Paul Graou : « On attend beaucoup après Antoine Dupont. Mais quand on voit le match de Paul Graou, si c’est Dupont qui le fait, on dit que c’est du géni. Dupont a une place très importante au sein du rugby Français et à Toulouse, mais il joue moins que tous ses compères en club. Ce qui est dur, c’est qu’Antoine Dupont fait des actions décisives à chaque match, que ce soit en attaque ou en défense. Dans tous les secteurs. Mais Graou et Saito sont de très bons numéro 9 qui font de très bons matches depuis le début de l’année », explique-t-il.