Antoine Dupont, son cauchemar débarque en France ?

Absent depuis mars dernier, Antoine Dupont récupère actuellement d’une grave blessure au genou. Il devrait faire son retour avec le Stade Toulousain au cours du mois de novembre pour tenter de relancer sa carrière, mais il pourrait bientôt voir l’un de ses pires rivaux venir lui mettre des bâtons dans les roues.
Tout le monde n’attend plus que ça. Après avoir dû faire une croix sur la fin de saison dernière, Antoine Dupont travaille dur pour retrouver les terrains. Certains le voyaient revenir pour le choc face à l’Afrique du Sud le 8 novembre prochain, mais il devrait plutôt retrouver le XV de France au Tournoi des 6 Nations 2026.
De Klerk aimerait rejoindre le Top 14
Ce retour est très attendu surtout parce qu’il se fait à seulement deux ans d’un rendez-vous très important : la Coupe du monde en Australie. Car Dupont et le XV de France semblaient destinés à remporter le titre lors de la précédente édition, avec un statut de large favori face aux autres grandes nations mondiales. Finalement, les rêves bleus ont été brisés par les Springboks, lors d’un quart de finale qui restera comme l’une des pires désillusions du rugby français.
Le RCT intéressé ?
Antoine Dupont était présent à ce match et dans les prochains mois, il pourrait bien voir cette vieille blessure se réveiller. Car Midi Olympique nous apprend que Faf de Klerk pourrait débarquer en Top 14 dans un avenir très proche, avec le RCT qui serait intéressé. Pour rappel, le demi de mêlée était le vis-à-vis du capitaine du XV de France, mais surtout l’un des grands architectes de la victoire de l’Afrique du Sud, qui a ensuite décroché le titre mondial.