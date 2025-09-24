Antoine Dupont, son cauchemar débarque en France ?

Axel Cornic

Absent depuis mars dernier, Antoine Dupont récupère actuellement d’une grave blessure au genou. Il devrait faire son retour avec le Stade Toulousain au cours du mois de novembre pour tenter de relancer sa carrière, mais il pourrait bientôt voir l’un de ses pires rivaux venir lui mettre des bâtons dans les roues.

Tout le monde n’attend plus que ça. Après avoir dû faire une croix sur la fin de saison dernière, Antoine Dupont travaille dur pour retrouver les terrains. Certains le voyaient revenir pour le choc face à l’Afrique du Sud le 8 novembre prochain, mais il devrait plutôt retrouver le XV de France au Tournoi des 6 Nations 2026.

De Klerk aimerait rejoindre le Top 14 Ce retour est très attendu surtout parce qu’il se fait à seulement deux ans d’un rendez-vous très important : la Coupe du monde en Australie. Car Dupont et le XV de France semblaient destinés à remporter le titre lors de la précédente édition, avec un statut de large favori face aux autres grandes nations mondiales. Finalement, les rêves bleus ont été brisés par les Springboks, lors d’un quart de finale qui restera comme l’une des pires désillusions du rugby français.