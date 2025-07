Antoine Dupont révèle la date de son grand retour !

C’est en mars dernier qu’Antoine Dupont s’est grièvement blessé. Touché au genou lors du Tournoi des VI Nations avec le XV de France, le demi de mêlée a manqué la fin de saison et il sera également absent pour le début du prochain exercice. En effet, Dupont en a encore pour quelques mois de convalescence puisque son retour devrait se faire vers novembre comme l’a confirmé le principal intéressé.

Ce lundi, à l’occasion du 14 juillet, Antoine Dupont a adressé un message au Français alors qu’il se trouvait au Japon. Un discours que le joueur du Stade Toulousain a conclu en disant : « Je voulais juste vous dire bonne fête nationale, vive la France, vive le 14 juillet et je vous dis à très vite sur les terrains ». La question est maintenant de savoir quand on pourra revoir Antoine Dupont sur les terrains de rugby. Cela fait depuis mars dernier et une rencontre entre l’Irlande et le XV de France que le demi de mêlée est absent à cause d’une grave blessure au genou.Un retour qui devrait toutefois prendre encore un peu de temps…